«الأوقاف»: ‏تكليف علاء حلمى رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية

أصدر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا ب‏تكليف علاء حلمي محمد مرعي، رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية.

وفي سياق آخر، كرم وزير الأوقاف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عبدالحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، لبلوغه سن المعاش بعد رحلة حافلة من العطاء، بحضور قيادات وزارة الأوقاف، مشيدًا بجهوده وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته.

وأكد وزير الأوقاف، خلال حفل التكريم، أنه لعل من التوافق أن خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "حق الزمالة والجوار"، مشيرًا إلى أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة في حياته، وفي كل مرحلة ينبغي أن يفكر الإنسان هل عمل خلال تلك المرحلة على إحياء القيم الإنسانية واكتسب حب غيره أم خسر غيره ونفسه.

وأوضح أن القيم الإنسانية ليست أمرًا ثانويًّا أو مجرد أمر إنساني، إنما هي عقيدة وشريعة ودين ندين به لله (عز وجل)، فيجب أن يسود الحس الإنساني الراقي سائر معاملاتنا، وأن على الجميع أن يتعاون لصالح البشرية جمعاء، حيث يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، وبدون هذه القيم يفقد الإنسان الأمان النفسي والاجتماعي.