واشنط تؤجل اجتماعًا مع الروس حول عمليات التفتيش.. وموسكو: «موقف عدائى»

نددت روسيا، اليوم الثلاثاء، بموقف واشنطن العدائي وغير الودي، بعد قرار الأخيرة تأجيل اجتماع كان مُقررًا بين الجانبين حول عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتفاقية الأساسية في مجال نزع الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: نلاحظ أعلى مستوى عدائية من جانب واشنطن على جميع محاور التعاون مع روسيا.

كما أدانت الخارجية الروسية المنطق الخاص بواشنطن التي "تدعو روسيا الى ضبط النفس والشفافية والقدرة على التنبؤ في القضايا العسكرية"، بينما تزود أوكرانيا بالسلاح و"تساعد نظام كييف لقتل جنودنا".

ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الخارجية: "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة (نيو ستارت) المقرّر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 نوفمبر و6 ديسمبر، لن يعقد في الموعد المحدّد"، مضيفة أنّه "تأجّل إلى أجل غير مسمّى".

ويعود آخر اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة نيو ستارت إلى شهر أكتوبر 2021.

وأعلنت روسيا مطلع شهر أغسطس الماضي، تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أنّ ذلك هو ردّ على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.

ومعاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

ووقّعت المعاهدة في 2010. وهي تنصّ على حدّ ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نوويا لكلّ منهما كحدّ أقصى، وهو ما يمثّل خفضا بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالسقف السابق المحدّد في العام 2002.

كما أنّها تحدّ عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرّات عدّة.

في شهر يناير 2021 مدّدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى العام 2026.