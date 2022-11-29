الهيدوس وإسماعيل محمد: لم نُقدم المرجو ونعتذر للجمهور القطرى

أكد إسماعيل محمد، لاعب المنتخب القطري، أنه وزملاءه في “العنابي” بذلوا جهدًا كبيرًا في الفترة التحضيرية لبطولة كأس العالم، مشددًا أنهم اكتسبوا خبرة البطولة التي ستساعدهم على تقديم الأفضل في المستقبل".

وودع منتخب قطر بطولة كأس العالم 2022 التي يستضيفها على أراضيه بعدما احتل المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأولى برصيد صفر من النقاط، بعد تلقيه 3 هزائم أمام الإكوادور والسنغال وهولندا على الترتيب.

وخسر منتخب قطر أمام هولندا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية عقب المباراة:" نحن كلاعبين بذلنا جهدا كبيرا جدًا، ابتعدنا عن ذوينا لمدة ٦ شهور وركزنا في المعسكر فقط".

وأضاف:" الدولة قامت بكل الدعم، قدمت كل شىء لنا لكننا لم نحقق المرجو. الوجه الإيجابي في التجربة أننا اكتسبنا خبرة البطولة وفي القادم سنكون أفضل".

وباستفساره عن الفشل في خلق الفرصة وعدم ملائمة الخطة التي اتبعها فيلكيس سانشيز مدرب المنتخب أوضح:" نحن تملكنا بالفعل لكننا لم نخلق الفرص ولكني لا أستطيع التحدث عن أسلوب المدرب، كل ما أستطيع قوله إننا نفذنا ما طلب منا".

فيما قال حسن الهيدوس قائد المنتخب:" بذلنا الكثير وتعبنا لكننا لم نكن موفقين، أعتذر للجمهور وللجميع هنا لأننا لم نقدم ما يستحقونه، كان لنا شرف التمثيل".