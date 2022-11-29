متخصص تكنولوجيا رقمية يكشف أهمية بيع العقارات على الميتافيرس وما يحققه بالواقع

قال أحمد آل السنان، متخصص في التكنولوجيا الرقمية، إن الواقع المعزز هو تقنية تسمح باضافة اشياء للحقيقة مثل نظارات جوجل، أما الواقع الافتراضي فإنه يسمح للشخص بدخول العالم الافتراضي غير الحقيقي، والميافيرس هي المنصة التي تسمح لك بدخول العالم الافتراضي.

معنى الانفنتي ودورها في الميتافيرس

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الانفنتي هي التي تسمح بالبيع داخل الميتافيرس ولها استخدامات أخرى وهو بيع أي ملف سواء كان صورا أو فيديو أو مقطعا صوتيا عن طريق الانترنت.

وأكد أنه يتم البيع عبر الميتافيرس من خلال منصات وسيطة في أمريكا، ولا بد أن تكون مرخصة ويكون عليها رقابة في البيع والشراء ويمكن تتبعها.

وكف خلال المداخلة أهمية عمليات شراء العقارات التي تتم عبر الميتافيرس، مؤكدًا أن لها أهمية ربحية عالية لأن البعض اشترى أراضي بدولار واحد وباعها بثلاثين دولارا.