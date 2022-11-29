حبس المتهم بسرقة بطاريات السيارات فى مصر القديمة 4 أيام

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة اتهامه بسرقة بطاريات السيارات بمنطقة مصر القديمة.

كما طالبت النيابة، رجال المباحث، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزته (16 بطارية سيارة "مجهولة المصدر" - مفك).

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.