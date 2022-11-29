الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لفتة إنسانية.. «تعليم بورسعيد» توجه بتسهيل مشاركة طالب من ذوي الهمم في الأنشطة

الطفل
الطفل
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وجهت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، الإدارات المختصة وادارة مدرسة محمد سرحان الابتدائية، بتمكين الطالب عمار محمد علي أبو بكر، من ذوي الهمم،  من ممارسة الأنشطة التربوية التي تتناسب معه.

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واستقبلت وكيل التعليم ببورسعيد، الطالب عمار المقيد بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة محمد سرحان الابتدائية بناء على طلبه، وناقشت أفكاره حول الأنشطة التربوية الخاصة بالطلاب من ذوي الاعاقة، مشيدة بتحديه للاعاقة وإصراره على الحضور للمدرسة لتلقي العلم وسط أقرانه متمنية له دوام النجاح والتفوق.

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اصرار ابو بكر ابتدائية الاعاقة استقبل

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