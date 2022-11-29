الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية لعدد من مواقف انتظار السيارات

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن طرح المزايدات العلنية لعدد من مواقف انتظار السيارات وباكيات بالأسواق في أحياء شرق والمنتزه أول والعامرية.

وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أن الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بالمحافظة، أعلنت عن تفاصيل طرح المزايدات العلنية العامة للعمليات الآتية :

1_عملية استغلال عدد (70) باكية بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، قيمة التأمين المؤقت لكل باكية 500 جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بجلسة يوم الخميس 8 /12 /2022.

2_عملية استغلال موقف انتظار سيارات كليوباترا بنطاق حي شرق قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه، بجلسة يوم الخميس 15 /12 /2022.

3_عملية حق استغلال أماكن الانتظار في شارع النقل والهندسة بسموحة بنطاق حي شرق، قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الأحد 18 /12 /2022.

4_عملية حق استغلال أماكن الانتظار في الشارع أمام الأكاديمية البحرية فرع ميامي امتداد إسكندر إبراهيم بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الأثنين 19 /12 /2022.

5_ عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام مركز التدريب المهني، أمام أسواق رنين، أمام أسواق فتح الله للجملة" بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الثلاثاء 20 /12 /2022.

6_ عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام سور الملعب وأرض الملاهي، أمام معرض ناشيونال موتورز والفقي ستايل، أمام كافيتريا الباشا وكافيتريا وان تو ونصر كار لصناعة السيارات ومعرض سيارات" بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الثلاثاء 20 /12 /2022.

7_ عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام أرض المعارك (أمام قاعات الأفراح)" بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الخميس 22 /12 /2022.

8_ عملية استغلال أماكن الإنتظار في شارع خليل حمادة بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 5 آلاف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بجلسة يوم الخميس 22 /12 /2022.

9_ عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف "أمام كارفور سيتي لايت، أمام مسجد عباد الرحمن ودار العلاج، أمام معرض الياباني، أمام معرض أولاد الياباني والدياش، أمام حلواني لولودي "بحري طريق مصطفى كامل" بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الأحد 25 /12 /2022.

10_ عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع مصطفى كامل بالسيوف "بجوار مركز التدريب البحري، بجوار مسجد الشامي، ما بين شارع السيدة عائشة وشارع المدارس" بنطاق حي المنتزة أول، قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه، بجلسة يوم الأحد 25 /12 /2022.



وأفادت المحافظة أن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وآخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.