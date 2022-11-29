الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة كتاب «اقتصاد الانتباه فى عصر المراقبة السيبرانية» لعلى فرجانى بمكتبة الميكرفون.. 5 ديسمبر

كتاب اقتصاد الانتباه
كتاب "اقتصاد الانتباه"
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يناقش الباحث فى مجال الإعلام على فرجانى، أحدث إصداراته "اقتصاد الانتباه فى عصر المراقبة السيبرانية.. بالتطبيق على علم النفس الاجتماعى"، من إصدارات دار بدائل للنشر، وذلك فى مكتبة الميكرفون بمنطقة الدقى فى تمام السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر القادم.


ويناقش الكتاب كل من حسام الضمرانى الباحث فى مجال الإعلام الرقمي، والمهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور سامى محمد حبيب المحاضر واستشارى إدارة الأعمال والتسويق.


يذكر أن  كتاب «اقتصاد الانتباه فى عصر المراقبة السيبرانية.. بالتطبيق على علم النفس الاجتماعى»، للباحث على فرجانى، من المقرر مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2023، وتكمن أهمية الكتاب، فى توعية مستخدمى الشبكة العنكبوتية، والباحثين، والمتخصصين فى الحملات الترويجية، بهيمنة الفضاء السيبرانى، وما يضمه من شركات عالمية تستخدم اقتصاد الانتباه، بهدف ضخ استثمارات هائلة لعائداتها وسياستها، مروراً بالكشف عن أساليب المراقبة السيبرانية فى نواحى التجارة، والاقتصاد، والسياسة، والتى توظف علم النفس السيبرانى، الذى يبحث فى التفاعل بين الإنسان والآلة.


فضلا عن الكشف عن أساليب التحكم فى سلوك المستخدمين فى الفضاء المعلوماتى، كما يحاول كتاب اقتصاد الانتباه فى عصر المراقبة السيبرانية الإجابة عن أهم التساؤلات الخاصة بتأثير الفضاء السيبرانى على مستخدمى الإنترنت، وكيف يتعايش الإنسان فى عالم يعمل بشكل رقمى يعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل، مما يضيف رافدًا جديداً للمهتمين والمتخصصين بالتحولات السيكولوجية فى علم النفسى السيبرانى الذى يطبق على جمهور الفضاء السيبرانى، مما يساعد متخذى القرار ووسائل الإعلام الجديدة وإعلام الذكاء الاصطناعى ومطورى الخوارزميات، وطلاب الدراسات العليا وعلماء البيانات فى صياغة استراتيجيات اتصالية ودفاعية.

صدر للباحث على فرجانى كتاب “العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال”، مؤخراً عن دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن.

على فرجانى المراقبة السيبرانية اقتصاد الانتباه دار بدائل للنشر علم النفس الاجتماعي حسام الضمراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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