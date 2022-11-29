براءة 15 طبيبًا من تهمة التسبب فى فقدان طفلة بصرها بقنا

قضت محكمة جنح مستأنف قنا، في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، في الاستئناف المقدم من 15 طبيبًا وطبيبة بمستشفى قنا العام، بالبراءة فى الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال فى متابعة الطفلة تسبيح مما أدى إلى فقدان بصرها.

وأجلت مستأنف قنا، في 25 أكتوبر الماضي نظر استئناف 15 طبيبًا بمستشفى قنا العام، في قضية الطفلة تسبيح، بتهمة الإهمال الطبي، والتسبب فى فقدان الطفلة لبصرها مدى الحياة إلى جلسة 29 نوفمبر للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية لشهر أغسطس من عام 2019، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة الإهمال الطبى لـ15 طبيبًا بمستشفى قنا العام تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في فقدان الطفلة تسبيح لبصرها مدى الحياة، بعد تقدم والدة الطفلة بمحضر ضدهم.