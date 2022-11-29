الصحة: ترشيح طبيب من الإدارات الطبية لتدريب الصيادلة على إعطاء الحقن بالصيدليات

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا مهما وعاجلا لكافة وكلاء وزارة الصحة في المحافظات، لترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبية، لا يزيد عمره على 45 عاما، وذلك خلال 24 ساعة، لتلقي دورة تدريبية متكاملة في إعطاء الحقن للمرضى والإسعافات الأولية، على أن يتولى لاحقا الطبيب المنسق تدريب الصيادلة على الحزمة التدريبية.

وأوضحت الوزارة أن الدورات التدريبية ستشمل: الحقن الآمن، إدارة الحساسية المفرطة الحادة، ودعم الحياة الأساسية، تمهيدًا لتدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد وجّه بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، مساء الإثنين، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجّه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن «العضلي والوريدي».

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض مستجدات العمل بالملفات ذات الأولوية بقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزير وجّه باستحداث إدارة تابعة لقطاع مشروعات ومبادرات الصحة العامة، تختص بمتابعة آليات العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي يتم العمل عليها مثل الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والصحة الواحدة.