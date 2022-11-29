الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل انطلاق «حياة كريمة».. حوار مجتمعي حاشد لبحث احتياجات أهالي الصفيحة بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
ads

شهدت قرية الصفيحة بمركز ومدينة طهطا، اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء الجماهيري والحوار المجتمعي مع أهالي القرية، بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”؛ للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، والتي تشمل قرى مركزي "أخميم وطهطا"، بحضور عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والمئات من المواطنين .

ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في مجلس قروي " الصفيحة " بطهطا، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة .

واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها مشروعات " الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف " .

2 مليون جنيه إستعدادا لإنطلاق استعرض الأهالي الاستفادة القصوي التعليم والصحة التنمية الشاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى ورئيس غينيا الاستوائية يتوافقان على تفعيل أطر التعاون المشترك

الشوط الأول: السنغال يضع قدمًا فى ثمن نهائى كأس العالم بهز شباك الإكوادور

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

تنفيذ 12 قرار إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات باكتوبر الجديدة (صور)

«التعليم» تشارك في ورشة تدريبية إقليمية لبناء قدرات التربويين

ضبط 1.5 طن دقيق وأعلاف للتلاعب فى تواريخ الإنتاج والصلاحية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (13)

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية