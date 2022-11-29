قبل انطلاق «حياة كريمة».. حوار مجتمعي حاشد لبحث احتياجات أهالي الصفيحة بسوهاج

شهدت قرية الصفيحة بمركز ومدينة طهطا، اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء الجماهيري والحوار المجتمعي مع أهالي القرية، بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”؛ للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، والتي تشمل قرى مركزي "أخميم وطهطا"، بحضور عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والمئات من المواطنين .



ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في مجلس قروي " الصفيحة " بطهطا، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة .



واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها مشروعات " الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف " .