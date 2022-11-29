الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

روسيا تبحث إقامة «اتحاد غاز» مع كازاخستان وأوزبكستان

غاز
غاز
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كشفت تقارير صحافية أن دولة روسيا تبحث إقامة «اتحاد غاز» مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين.

روسيا تبحث إقامة «اتحاد غاز» مع كازاخستان وأوزبكستان

وكشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أنه لم تتم بعد مناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أن الفكرة الأساسية هي تنسيق خطط الإمداد. وساق مثالًا على ذلك بكازاخستان التي تستورد الغاز من روسيا، حيث تدرس “حكومة آستانة” مد خط أنابيب لتزويد المنطقة بالغاز المنتج محليا.

وقال “بيسكوف” إن روسيا تعمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج في شرق سيبيريا القريبة، ملمحًا إلى أن كازاخستان يمكنها أن تتجنب إنفاق «عشرات المليارات من الدولارات» على مد خطوط الأنابيب من خلال الحصول على واردات من روسيا.

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الشركات القابضة روسيا كازاخستان وأوزبكستان اتحاد غاز صناعة البترول صناعة البترول والغاز

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تحرير القاهرة الخديوية

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