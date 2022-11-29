الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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يقدم الدستور للقراء كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات we، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدم بشكل يومي لهم لتوفير الوقت والجهد ووسائل التحصيل الإلكترونية التي اعتمدتها الشركة بشكل رسمي والمتوفرة في كافة محافظات الجمهورية قبل تحويل الخط إلى استقبال.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

تعتبر الشركة المصرية للاتصالات we من أوائل الشركات الحكومية التي استخدمت الخطة الرقمية في تقديم خدمات للعملاء في كافة محافظات الجمهورية لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمات بشكل أسرع لهم وكذلك تقدم الشكاوى والتعامل معها في أقل من 12 ساعة لإعادة الخدمات سواء التليفون أو الإنترنت الأرضي.

ويمكن معرفة قيمة الفاتورة المحاسبية الربع سنوية وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة الفواتير.
  • كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة.
  • إدخال كود المحافظة.
  • تسجيل رقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات نوفمبر 2022

الربع سنوية.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022 أكتوبر

أخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي 

حددت الشركة المصرية للاتصالات we  يوم 14 ديسمبر المقبل كآخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي قبل تحويله إلى خاصية استقبال المكالمات فقط لمدة شهر قبل انقطاع الخدمة بشكل كاملة في حالة عدم السداد حيث كانت قد أصدرت الشركة الفاتورة المحاسبية  الربع سنوية الخاصة بشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر يوم 15 أكتوبر 2022 ومنحت الشركة لجميع العملاء مدة 30 يوم للسداد وبعدها يتم فرض غرامة مالية على العملاء المتخلفين عن الدفع يتم تحصليها مع الفاتورة المحاسبية.

ومنحت الشركة أيضا العملاء المتخلفين عن الدفع مهلة شهر مع تحويل الخط على استقبال فقط للمكالمات مع قطع خدمة الانترنت المنزلي.

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آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2022 قبل قطع الخدمة والغرامة

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر الشركة المصرية للاتصالات

وسائل دفع فواتير التليفونات الأرضي 

عقب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ومعرفة قيمة المبلغ المراد دفعه يمكن السداد من خلال أحد الوسائل المعتمدة للدفع وهي :-

  • مكاتب البريد.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • شركات التحصيل الإلكتروني ( فوري، ضامن، مصاري، bee ، باي،..).
  • فودافون كاش.

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قيمة غرامة التخلف عن سداد فواتير التليفون الأرضي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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