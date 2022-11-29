يقدم الدستور للقراء كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات we، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدم بشكل يومي لهم لتوفير الوقت والجهد ووسائل التحصيل الإلكترونية التي اعتمدتها الشركة بشكل رسمي والمتوفرة في كافة محافظات الجمهورية قبل تحويل الخط إلى استقبال.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

تعتبر الشركة المصرية للاتصالات we من أوائل الشركات الحكومية التي استخدمت الخطة الرقمية في تقديم خدمات للعملاء في كافة محافظات الجمهورية لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمات بشكل أسرع لهم وكذلك تقدم الشكاوى والتعامل معها في أقل من 12 ساعة لإعادة الخدمات سواء التليفون أو الإنترنت الأرضي.

ويمكن معرفة قيمة الفاتورة المحاسبية الربع سنوية وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة we من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة الفواتير.

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة.

إدخال كود المحافظة.

تسجيل رقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.

أخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي

حددت الشركة المصرية للاتصالات we يوم 14 ديسمبر المقبل كآخر موعد لسداد فواتير التليفون الأرضي قبل تحويله إلى خاصية استقبال المكالمات فقط لمدة شهر قبل انقطاع الخدمة بشكل كاملة في حالة عدم السداد حيث كانت قد أصدرت الشركة الفاتورة المحاسبية الربع سنوية الخاصة بشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر يوم 15 أكتوبر 2022 ومنحت الشركة لجميع العملاء مدة 30 يوم للسداد وبعدها يتم فرض غرامة مالية على العملاء المتخلفين عن الدفع يتم تحصليها مع الفاتورة المحاسبية.

ومنحت الشركة أيضا العملاء المتخلفين عن الدفع مهلة شهر مع تحويل الخط على استقبال فقط للمكالمات مع قطع خدمة الانترنت المنزلي.

وسائل دفع فواتير التليفونات الأرضي

عقب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ومعرفة قيمة المبلغ المراد دفعه يمكن السداد من خلال أحد الوسائل المعتمدة للدفع وهي :-

مكاتب البريد.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

شركات التحصيل الإلكتروني ( فوري، ضامن، مصاري، bee ، باي،..).

فودافون كاش.

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