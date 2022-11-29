الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التهرب الجمركى» بالقاهرة تحرر محضرًا لشركة بددت بضائع مفرجًا عنها تحت التحفظ

الشحات غتوري
الشحات غتوري
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حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، قطاع الالتزام التجارى، محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الفاكهة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

فقد قامت شركة «أ . ع . م» باستيراد مشمول 11 بيانا جمركيا والإفراج المؤقت تحت التحفظ بنظام الوارد النهائي للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه، ولم تقم هذه الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها.

وتم تشكيل لجنة جمركية لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعناوين المذكورة بالمستندات، برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ، وسهام عمر، مدير إدارة الشئون الفنية، وعضوية إيهاب عبدالله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبدالفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى، فتبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية مليونين و415 ألفا و997 جنيها، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 7 ملايين و247 ألفا و991 جنيها.

وقرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى لهذه الشركة.

 

الإدارة العامة ل الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التهرب الجمركي الإدارة العام الإفراج التحف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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