الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إعلام الخارجة» ينظم ندوة تثقيفية عن الحقوق الاجتماعية للفتاة

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية
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عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة حول "الحقوق الإجتماعية للفتاة "بمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة ، حاضر فيها  نادية عزمى ويصا  مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، وعماد عبداللاه آدم مدير مكتب الطفولة والأمومة بالوادي الجديد، وبحضور غادة بصيط محمد مسؤول الإعلام السكانى، وبإشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة، ويأتي هذا فى إطار الحملة الإعلامية التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية.

تناولت نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، في بداية الندوة الحديث عن حقوق الفتاة بداية من الحصول على الهوية وبطاقة الرقم القومي والتي يتم إصدارها مجانا من قبل المجلس القومي للمرأة، والتي تضمن للفتاة حقوقها القانونية والاجتماعية مثل التعليم والذى يعد واجب عليها  طوال حياتها، ومن الحقوق الإجتماعية للفتاة أيضا احترام خصوصيتها وقبولها فى المجتمع فى إطار إعلاء مبادئ احترام الآخر.

ومن جانبه أكد عماد أن الدولة نهتم بالطفل بشكل عام والفتاة بشكل خاص حيث حدد القانون سن الطفل حتى 18 سنة، فيصب اهتمام الدولة من الناحية الصحية والتعليمية والثقافية كما ذكر أن الدولة تمنح الفتاة حقوقها من خلال حمايتها من التحرش والزواج المبكر والابتزاز الإلكتروني والعنف المدرسى أو الأسرى هذا بالإضافة إلى حمايتها من ختان الإناث.

وفى نهاية الندوة تم التنويه عن خط نجدة الطفل 16000 والخط الساخن للمجلس القومي 15115، للابلاغ عن أى انتهاك من هذه الحقوق تتعرض له الفتاة، وتوجه مركز إعلام الخارجة التابع لمحافظة الوادي الجديد بالشكر والتقدير لمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة لحسن الاعداد والاستقبال.

مركز إعلام الخارجة الوادي الجديد ندوة الحقوق الإجتماعية للفتاة مناقشة القضية السكانية حقوقها القانونية احترام خصوصيتها قبولها فى المجتمع مبادئ احترام الآخر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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