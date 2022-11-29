بدء جلسة الحكم على 35 متهمًا فى «تقديم الكفن» بعين شمس

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»؛ لاتهامهم بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس.

ووصل المتهمون جميعًا إلى محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية؛ لسماع الحكم حضوريًا.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين من ذويهم، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكه المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة.