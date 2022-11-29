مؤتمر مدرب الدنمارك: منتخب أستراليا متكامل وسأتفاجأ إذا لم يهاجمونا

أشاد كاسبر هيولماند، المدير الفني للمنتخب الدنماركي، بالمنتخب الأسترالي قبل مباراة الفريقين بكأس العالم، مشيرًا إلى أنه سيتفاجأ إذا لم يقدموا أداءً هجوميًا ضد فريقه.

ويلتقي منتخب الدنمارك مع نظيره أستراليا، غدًا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “منتخب أستراليا فريق قوي ولديه العديد من المميزات في العديد من الجوانب، وقدموا أداءً مميزًا وأثبتوا أن لديهم قدرات تنظيمية في الملعب”.

وأضاف: “إنهم فريق متكامل، ولديهم الكثير من نقاط القوة مثلنا تمامًا، فنحن أيضًا نقدم أنفسنا على أننا فريق قوي ومتعاون؛ إنهم يتحركون ككتلة واحدة، واللاعبين الجدد انصهروا مع القدامى في مجموعة واحدة”.

وأكمل: “واجهناهم قبل 4 سنوات وكانت مباراة متكافئة كما أتوقع في مباراة الغد التي ستكون محكمة ومتقاربة في الأداء، لذا يجب أن نكون مستعدين لمواجهتهم”.

وأردف: “لم أحسم قراري بشأن التشكيل، لدينا حصة تدريبية بعد ظهر اليوم وعلى ماتبدو عليه الأمور فإن الجميع جاهزين للمشاركة في المباراة؛ ولكن بعد التدريب سنرى مدى استجابة اللاعبين”.

وعن إمكانية إجرائه تغييرات على تشكيل الفريق، أجاب: “سنرى كيف ستكون مجريات المباراة، أنا لن أخبركم ماهي خطتنا لمباراة الغد، نريد أن نبقي معنا اللاعبين الصغار ونحافظ على تركيزهم”.

وبسؤاله عما إذا كان يواجه صعوبة في اختيار التشكيل، أجاب: “لدينا 26 لاعبًا جميعهم يستحقون المشاركة في المباراة، نحن نؤمن بهم وبقدراتهم وجميعهم يستحقون اللعب أساسيين؛ لم أدع أن الاختيار سهل ولكن في رأيي هذا أمر جيد أن تكون الاختيارات صعبة لأن الجميع يؤدون بشكل جيد”.

واستكمل: “المنتخب الأسترالي جيد وقدم مباراة مميزة أمام منتخب تونس القوي، أتوقع أن يقدموا مباراة هجومية ضدنا، وسيكون مفاجئًا لي إذا لم يبادروا بالهجوم”.

واستطرد: “الأهم في الوقت الحالي هو أن نحضر الفريق وجعله مستعد لخوض المباراة؛ نحن نهتم التحضير والتمرن والتمرس على المباريات، يجب أن يكون لدينا فهم واضح للدور الذي سيؤديه اللاعب ويجب أن يركز اللاعبون على هذه الأدوار، ومن ثم نحدد الخطة التي سنلعب بها”.

وبالحديث عما إذا كان سيجري تغييرات تكتيكية في المباراة، أجاب: “لتركيبة تختلف من مباراة لأخرى لا نعتمد نفس التركيبة والهيكل لكل المباريات، ولكننا نحاول أن نرى بعض الثغرات التي يمكننا خلالها اختراق صفوف الخصم وبالتالي تحتلف من مباراة لأخرى، ولكن الهوية والفلسفة والاستراتيجية ثابتة”.

وأكمل حديثه: "التبديلات التكتيكية هي التي نغيرها أثناء اللعبة، نحن نلعب وفقًا لفلسفتنا وهويتنا وبعد ذلك سنرى ماهي الهيكلية ونضمن المراكز التي نريد أن نملأه باللاعبين

ويتنافس منتخب الدنمارك مع نظيره الأسترالي على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الـ16 لكأس العالم، إذ حسم المنتخب الفرنسي تأهله على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويملك المنتخب الأسترالي 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.