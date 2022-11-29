الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

الدولار
الدولار
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تباين سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقرت في بعض البنوك وارتفعت ارتفاع طفيف في البعض الآخر، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي  المصري 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 جنيه للبيع بارتفاع طفيف عن سعر في نهاية تعاملات أمس الاثنين، كما تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حتى الآن.

ويرجع الارتفاع الكبير في سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري إلى قرار البنك المركزي في بداية الشهر الجاري برفع سعر الفائدة 200 نقطة ، وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم واسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 24.50 جنيه للشراء،و24,55 جنيه للبيع .
  • بلغ سعر الدولار في بنك مصر 24.50 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.54 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
  • سجل فى بنك إسكندرية 24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب في مصر وفقا للتحديثات الأخيرة للأسعار

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 29-11-2022

  • بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 24.58 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في  بنك كريدي أجريكول ليسجل 24.50 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​24.5211 جنيه 24.5967 جنيه
سعر اليورو​25.6638 جنيه25.7453 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.6289 جنيه29.7325 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​25.9730 جنيه26.0641 جنيه
سعر 100 ين يابانى​17.7381 جنيه17.7953 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5238 جنيه6.5460 جنيه
سعر الدينار الكويتى​79.7668 جنيه80.0386 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​6.6757 جنيه6.6968 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.4063 جنيه3.4181 جنيه

 

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البرتقال الصيفي بـ4 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 29-11-2022

الدولار البنك المركزي المصري العملات اليورو​ الجنيه الإسترلينى​ الريال السعودى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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