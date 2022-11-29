سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
تباين سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقرت في بعض البنوك وارتفعت ارتفاع طفيف في البعض الآخر، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 جنيه للبيع بارتفاع طفيف عن سعر في نهاية تعاملات أمس الاثنين، كما تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حتى الآن.
ويرجع الارتفاع الكبير في سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري إلى قرار البنك المركزي في بداية الشهر الجاري برفع سعر الفائدة 200 نقطة ، وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم واسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.
سعر الدولار اليوم
- سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 24.50 جنيه للشراء،و24,55 جنيه للبيع .
- بلغ سعر الدولار في بنك مصر 24.50 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.54 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
- سجل فى بنك إسكندرية 24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 24.58 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 24.50 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|24.5211 جنيه
|24.5967 جنيه
|سعر اليورو
|25.6638 جنيه
|25.7453 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|29.6289 جنيه
|29.7325 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|25.9730 جنيه
|26.0641 جنيه
|سعر 100 ين يابانى
|17.7381 جنيه
|17.7953 جنيه
|سعر الريال السعودى
|6.5238 جنيه
|6.5460 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|79.7668 جنيه
|80.0386 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|6.6757 جنيه
|6.6968 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|3.4063 جنيه
|3.4181 جنيه