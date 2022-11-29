سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تباين سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقرت في بعض البنوك وارتفعت ارتفاع طفيف في البعض الآخر، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 جنيه للبيع بارتفاع طفيف عن سعر في نهاية تعاملات أمس الاثنين، كما تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حتى الآن.

ويرجع الارتفاع الكبير في سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري إلى قرار البنك المركزي في بداية الشهر الجاري برفع سعر الفائدة 200 نقطة ، وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم واسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 24.50 جنيه للشراء،و24,55 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 24.50 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.54 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

سجل فى بنك إسكندرية 24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 24.58 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 24.50 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية