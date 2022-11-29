الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تقارير أكدت تدنيها.. «التعليم» تشدد على تسجيل نسب الغياب إلكترونيا

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، بشأن نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، لجميع المراحل على مدار العام الدراسي.

وقالت الوزارة، إن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلينا عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية؛ ما يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية نحو رقمنة الجهاز الإداري للدولة لسهولة الحصول على الاحصائيات، والبيانات التي تدعم اتخاذ القرار. 

وشددت الوزارة في خطابها على المديريات، على التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة من سيادتكم لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

وأكدت الوزارة مخاطبة الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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