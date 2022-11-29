الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متاحة على الموقع الإلكتروني من اليوم.. طرح تكميلية أراضي «بيت الوطن»

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة بأماكن مميزة بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج.

وأوضح وزير الإسكان أنه وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، سيتم تحديث الموقع الإلكترونى للمشروع، اليوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022، ليتضمن قطع أراض جديدة بنشاط مختلط / خدمى، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات)، وسيكون الموقع متاحاً للراغبين فى الحجز، اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جمهورية مصر العربية للتسجيل والحجز.

وأضاف الوزير أنه سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 30-11-2022، بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية متضمنة كود الحجز، مع التأكيد على أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة، متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.

على صعيد أخر، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع "سكن بديل العشوائيات" الجاري تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، مشدداً على دفع العمل بالمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، وسرعة تذليل أي عقبات إن وُجدت.

وأوضح وزير الإسكان أن تنفيذ المشروع يُؤكد توجه الدولة نحو مواصلة الجُهود المبذولة لتوفير الوحدات السكنية اللائقة لمختلف شرائح الدخل، وكذا توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات، بجانب إتاحة بدائل للمناطق العشوائية غير الآمنة أو غير المُخططة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة جارٍ تنفيذه بنسب إنجاز متقدمة بالحي الـ14 بالمدينة، ويضُم المشروع ٩٦ عمارة بها ٣٣٦٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من  (90 مترا مربعا-115 مترا مربعا) للوحدة، و٩٦ وحدة إدارية سيتم طرحها بأنشطة متنوعة، و٩٦ محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للسكن بالمنطقة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار المصريين في الخارج اليوم الثلاثاء الوحدات السكنية الموقع الإلكترونى توفير الحياة الكريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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