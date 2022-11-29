الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهيروين» يقود عاملًا للسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بسوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 لفافة من الهيروين، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة الجنايات الحبس سنة عامل معاقبة

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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