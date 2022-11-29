«الهيروين» يقود عاملًا للسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويجها على عملائه.



بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 لفافة من الهيروين، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.