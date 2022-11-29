الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز بدر: 160 مليون جينه تكلفة تنفيذ ناد رياضي ومدينة ترفيهية

عمار مندور
عمار مندور
ads

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه يجري حاليا العمل بمشروع نادي رياضي في إطار خطة الدولة للتنمية والمشروعات الرياضية المتكاملة بالمدن الجديدة. 

وأوضح مندور أن نادي بدر الرياضي يعد من أهم المشاريع الترفيهية بالمدينة، ويقام على مساحة 27 فدانا وبتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 77%، حيث تم الانتهاء من مبنى المسجد وجاري التشطيبات النهائية لمبنى صالة الألعاب والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عن أن مشروع النادي يتضمن الآتي: 
١-حمام سباحة أوليمبى كبير 
٢- حمام سباحة أطفال 
٣- ملعب كرة قدم قانوني مزود بمدرجات مغطاة
٤-٢ ملعب تنس
٥- ملعب كرة قدم خماسى
٦-صالة ألعاب دورين
٧-مبنى احتماعى 3 أدوار
٨-مركز تجاري
٩- مسجد
١٠-مسرح مكشوف مزود بمدرجات مغطاة
١١- عدد ٣ كافيتريا 
١٢- مطاعم 
 وأضاف عمار مندور، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء وخلافه، تمهيدا لأعمال اللاندسكيب والزراعة والمشايات من الخرسانة المطبوعه والإنترلوك وباقي الأعمال.

 

الرياضية المهندس عمار مندور لخطة الدولة نادي بدر الرياضي الترفيهية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

تحرير 1991 قضية فى حملات تموينية

سنغافورة تتطلع لزيادة استثماراتها فى مصر.. ووزير المالية يعلق

من يلتحق بفرنسا والبرازيل والبرتغال فى دور الـ16 بكأس العالم؟

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل نائب الجمعية الوطنية الفيتنامية لبحث التعاون

130 طن سكر.. سائق يستولى على تموين مدعم للبيع بالسوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية