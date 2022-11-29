جهاز بدر: 160 مليون جينه تكلفة تنفيذ ناد رياضي ومدينة ترفيهية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه يجري حاليا العمل بمشروع نادي رياضي في إطار خطة الدولة للتنمية والمشروعات الرياضية المتكاملة بالمدن الجديدة.

وأوضح مندور أن نادي بدر الرياضي يعد من أهم المشاريع الترفيهية بالمدينة، ويقام على مساحة 27 فدانا وبتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 77%، حيث تم الانتهاء من مبنى المسجد وجاري التشطيبات النهائية لمبنى صالة الألعاب والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عن أن مشروع النادي يتضمن الآتي:

١-حمام سباحة أوليمبى كبير

٢- حمام سباحة أطفال

٣- ملعب كرة قدم قانوني مزود بمدرجات مغطاة

٤-٢ ملعب تنس

٥- ملعب كرة قدم خماسى

٦-صالة ألعاب دورين

٧-مبنى احتماعى 3 أدوار

٨-مركز تجاري

٩- مسجد

١٠-مسرح مكشوف مزود بمدرجات مغطاة

١١- عدد ٣ كافيتريا

١٢- مطاعم

وأضاف عمار مندور، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء وخلافه، تمهيدا لأعمال اللاندسكيب والزراعة والمشايات من الخرسانة المطبوعه والإنترلوك وباقي الأعمال.