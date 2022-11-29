الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «دوائر من حرير» على مائدة المركز الدولي للكتاب.. غدًا

دوائر من حرير
دوائر من حرير
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يستضيف المركز الدولي للكتاب، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "دوائر من حرير" للدكتور السيد نجم، والصادرة مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، فى تمام الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء، بمقر المركز، خلف القضاء العالي.

ومن المقرر أن يناقش المجموعة القصصية عدد من النقاد وهم الدكتور محمد سيد إسماعيل والناقد خالد جودة على أن يدير المناقشة الدكتور رضا عطية.

وعلى غلاف المجموعة القصصية نقرأ:
«أكثر ما تألمت منه وله، أن تحملت وحدي كل أعباء طقوس جدي مع الماء.. فلا تمر ثلاث دقائق كاملة إلا وأسمع صوت النداء باسمي، أعجبتني اللعبة في البداية، بمضي الوقت بدأت أشعر بالضيق والزهق، حتى هددتني أمي بشيخوختي ولن أجد من أحفادي من يقدم لي جرعة ماء!
لم أفهم ما تعنيه أمي، لكني شعرت بشيء ما جعلني لا أتردد في الاستجابة إلى سباب الجد بأدب جمّ! تحولت العلاقة بيني وبين جدي وقلل المياه المعلقة في سور الشرفة، فوق قاعدة خشبية ومحاطة بسيخين من الحديد.. أصبحت العلاقة بيننا بلا تفكير أو قرار أمر أوافق عليه.. بسرعة أجري نحو القلل فور سماع حشرجة صوته الخشن، فلما سألته: (لماذا لا تخرج إلى الشارع؟) أجاب بجملة واحدة، معناها الخوف من الموت بين أقدام الناس في الشوارع، ففضل البقاء وحده فوق سريره، لا يعوزه إلا جرعة ماء، أعد لها العدة».

السيد نجم، حصل على بكالوريوس طب وجراحة الحيوان عام 1971، وعلى ليسانس الآداب، تخصص قسم الفلسفة عام 1980، عضو مؤسس بالهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الانترنت العرب، ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، وشغل من قبل منصب أمين سر الاتحاد، عضو مجلس إدارة نادي القصة بالقاهرة، وعضو مؤسس لجماعة «نصوص 9» الأدبية، وعضو اتحاد الكتاب المصريين.

وشارك في العديد من المؤتمرات الأدبية، كما اشترك في العديد من برامج الإذاعة والتليفزيون بمصر والعالم العربي.

المركز الدولى للكتاب المجموعة القصصية دوائر من حرير السيد نجم دوائر من حرير المجموعة القصصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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