الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1232 مواطنا في قافلة طبية بالإسكندرية

قافلة علاجية مجانية
قافلة علاجية مجانية بالإسكندرية
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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالقرية الثانية بمنطقة بنجر السكر التابعة لمركز برج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة، واستمرت لمدة يومين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 وقالت الدكتورة أميرة طهيو  وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 6 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 45 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

واضافت "طهيو" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1232مريض من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 16 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها أوضحت الدكتورة  رشا مسامير، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 188 تحليلا طبيبا بمعمل الدم ، 113 تحليلا بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية ، علاوة على فحص 48 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 769 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

وفي سياق متصل،  قامت منطقة المنتزه الطبية، بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بتوجيه فرق طبية لمنطقة عزبة أسكوت وعزبة محسن، بالتعاون مع أحد أعضاء مجلس النواب، حيث تم فحص مبدئي لـ 111 سيدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة ، كما تم فحص 78 مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

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مديرية الشئون الصحية الإسكندرية القوافل العلاجية 1232مريض حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1232 مواطنا في قافلة طبية بالإسكندرية

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