الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ريهام عبدالغفور: قدمت أدوار ندمت عليها فى السينما

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
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كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن ندمها لتقديمها بعض الأدوار السينمائية في بداية حياتها الفنية، مؤكدة أنها لم تكن راضية عنها وقت تصويرها.

 

بطلت أعمل حاجات مش مقتنعة بها

وقالت ريهام، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "الاستعجال كان السبب في تقديمي أدوار ندمت إني عملتها، لكن دلوقتي بطلت أعمل حاجة مش مقتنعة بها".

 

وعن تأثرها بالانتقادات قالت إنها كانت تتأثر بها قديمًا وكانت ترد، وكانت ترى أن الناس تربط بين شخصيتها في التمثيل وشخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنها الآن وكلما كبرت لم تعد تهتم بالانتقادات، لأنه لابد أن يكون الشخص واثق في اختياراته، مؤكدة أنها لا تغلق التعليقات عبر صفحاتها لأنها تريد رؤية رد فعل الناس.

ريهام عبدالغفور الأدوار السينمائية ندمها ندم الانتقادات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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