بمطروح وشلاتين وسيناء.. تعرف على فعاليات قصور الثقافة اليوم

jنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات في المحافظات المختلفة، وفي هذا التقرير نستعرض أهم هذه الفعاليات

مطروح تناقش أخطار تجارة المخدرات على الفرد والمجتمع

استمرت حفلات توقيع ومناقشات كتب النشر الإقليمي، منها مناقشة ديوان "لولاك يا قمر" لشاعر البادية سعيد عوض، شارك فيها الشاعر عبدالقادر طريف، والشاعر جبريل موسي، أدارها الدكتور حمد خالد، وذلك بقصر ثقافة مطروح، بحضور عدد كبير من أدباء وشعراء مطروح.

كما قدمت الدكتور سوزان شاهين محاضرة بعنوان "اضطراب وتشتت الانتباه وفرط الحركة" بالقصر تحدثت خلالها عن أهم الأعراض التي يعاني منها الطفل المنتمي لهذه الفئة وكيفية التفريق بينه وبين باقي الأعراض التي يعاني منها فئات ذوي الاحتياجات الخاصة كما ذكرت الدكتور الطريقة المناسبة للتعامل مع الاطفال من هذه الفئة وطريقة التعليم المناسبة التي يمكن للامهات اتباعها مع الاولاد لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وعن أخطار تجارة المخدرات على الفرد والمجتمع عقدت محاضرة ألقاها الكاتب علي الشوكي بمدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين، تحدث خلالها عن الآثار السلبية للمخدرات علي الفرد والأسرة وما تسببه من مشاكل نفسية وصحية للفرد وتصل إلى إنحراف السلوك والذي يؤدي بدورة الي الجرائم المتعددة التي ظهرت مؤخرا في مجتمعنا نتيجة لغياب العقل والوعي لدي الشباب واكد المحاضر أن الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية حرمت ما يسبب ضرر للفرد والمجتمع من حوله، مؤكداً علي الشباب أهمية التمسك بالقيم والدين وتعاليم المجتمع للوصول بمصرنا الي اعلي مكانة بين الدول.

كما قدم الشيخ سعد موسي محاضرة بمدرسة براني الإعدادية بالتعاون بين الفرع ومديرية الأوقاف بعنوان "أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية" أكد فيها علي ضرورة العمل في الإسلام حيث أن الإسلام اعتبر العمل من العبادات كما أكد الرسول الشريف علي أهمية العمل لذا وجب علي الأفراد أن يستغلوا أوقاتهم ويقسموا يومهم مابين العمل ومختلف نواحي الحياة الشخصية ويجب أن يكون هناك نوع من أنواع التوازن مابين واجبات الفرد ومسؤولياته، حتي يصل الإنسان الي ما يتمني.

ونفذت الفنانة صحراء وصفي ورشة بمركز التوحد النهاري لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الطفل، أوضحت للمشاركين طريقة رسم وتلوين الكعبة والشمس والأزهار.

ونفذت مكتبة سيدي عبدالرحمن ورشة فنية للموهوبين تحت إشراف مصطفي شاكر بالتعاون مع حضانة كيدز تي، استخدم الأطفال الألوان في تلوين الرسومات المطبوعة حتي تكون قريبة من الطبيعة بألوانها الزاهية.

واحتفالا بأعياد الطفولة نفذت الفنانه هند عبدالحميد ورشة لعمل الماسكات باستخدام الفوم الملون أوضحت خلالها طريقة عمل ماسك ملون لتغيطة العيون.

وقدم الشيخ إبراهيم محفوظ محاضرة في إطار التعاون بين مديرية الأوقاف وفرع ثقافة مطروح محاضرة بمدرسة معاذ بن جبل لمكتبة سيدي عبدالرحمن بعنوان "مكانة المرأة في الإسلام" تحدث خلالها عن المرأة وأنها عماد الأسرة السليمة وأن الإسلام أكد علي أهمية المعاملة الحسنة للنساء كما أكد علي دور الأم ومكانتها كما وصي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علي النساء ومعاملتهم بشكل يليق بهم.

وفي إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة وفرع ثقافة مطروح قدمت فرقة شباب مرسي مطروح عرض فني علي مسرح النادي الاجتماعي للشباب المشاركين في برنامج أهل مصر، وقدمت الفرقة مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية وسط ترحيب وتفاعل مع الأغانى.

ثقافة شمال سيناء تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوى الهمم

أقام قصر ثقافة العريش التابع لفرع شمال سيناء برنامج الاحتفال لذوى الإحتياجات الخاصة بمناسبة أعياد الطفولة، تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "صديقى صاحب قدرات خاصة" ألقتها خلود أحمد ماجستير فى القانون، تحدثت فيها عن كيف أتعامل مع ذوي القدرات الخاصة مع مراعاة العامل النفسى لهم، وتم تنفيذ ورشة فنية مع طلبة النور للمكفوفين بخامة الصلصال، وفى الختام تم توزيع هدايا عينة، كما استكمل القصر نشاطه بتنفيذ ورشة فنية بعنوان "الطفل المبدع حقى فى التعبير" للفنانة ضحى عصام، وتم فيها رسم عدد من اللوحات التى تعبر عن العاب الطفولة وأمنيات الأطفال فى المستقبل، باستخدام ألوان الباستيل والفلوماستر.

محاضرات تثقيفية بقصر ثقافة طنطا للحديث حول مخاطر الإدمان والهجرة غير الشرعية

ناقشت سهام سعد القصاص مدرب التنمية البشرية أهم المخاطر نتيجة إقبال الشباب على الهجرة الغير مشروعة، حيث تناولت المحاضرة الحديث عن تعريف الهجرة غير الشرعية، بأنها هجرة غير نظامية أو غير قانونية تتم بدون الحصول على تأشيرة دخول للدول الأخرى المراد السفر إليها بغرض العمل، وذلك إما عن طريق البر أو البحر، وأرجعت "القصاص" أسباب الهجرة غير الشرعية إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها: الفقر، والزيادة السكانية، مع انعدام فرص العمل، وذلك بقصر ثقافة طنطا.

كما تناولت في كلمتها بعض من الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة، ومن بينها: تشجيع الشباب على المشاركة في سوق العمل، والاستمرار في مناهضة الظاهرة من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات الجماهيرية، وبخاصة مع الشباب، فيما أكدت أن للهجرة غير الشرعية العديد من المخاطر، منها عدم شعور الشاب المهاجر بالاستقرار، وعدم تمكنه من الحصول على كافة مستحقاته، نظرا لدخوله البلاد بطريقة غير قانونية، علاوة على تعرضه للابتزاز من قبل سماسرة السفر الغير شرعي، أو الموت في رحلة الهجرة.

في سياق آخر نظم القصر محاضرة بعنوان "دور المجتمع في الوقاية من تعاطي المخدرات"، والتي تحدث فيها الدكتور محمد علام المشرف العام على البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية، مؤكدا أن الدولة قد خصصت الرقم الساخن 16023 وذلك للتواصل مع كل شخص يريد التخلص من عادة التدخين والتعاطي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سرية تامة للشخص المتصل.

وأوضح "علام" أن العديد من الأبحاث الطبية قد أوضحت أن هناك العديد من حالات الوفاة سنويا نتيجة التدخين بكافة أشكالها، واصفا الحديث حول تدخين الشيشة أو السجائر الالكترونية هو أقل ضررا بـ "الكلام الفارغ"، وأكد أن التدخين وتعاطي المخدرات هما أحد أهم الأسباب المباشرة في إصابة الإنسان بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وسرطان الرئة.

استمرار احتفالات أعياد الطفولة ثقافة الشلاتين

نظم قصر ثقافة الشلاتين احتفالية بمشاركة حضانة فيوتشر كيدز الشئون الاجتماعية، والإدارة التعليمية والأزهرية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة الشلاتين، وجمع غفير من أهالي الشلاتين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاة من القرآن الكريم للطالبة إيمان هلال، وقدم سكرتير مجلس مدينة الشلاتين تهنئة للأطفال بعيدهم، عقب ذلك قدم المشاركين عدد من الفقرات منها فقرة حوارية عن الطفولة للطالبتين وفاء طاهر، وبلقيس طاهر، كما قدم أطفال حضانة فيوتشر كيدز نشيد "عيد الطفولة"، وقصيدة شعرية للطالبة ملك محمد، وقصيدة "ذكريات الأمس"، والطالبة رزان جمال

وقصيدة "عهد الطفولة"، بجانب استعراض "أيد لوحدها، جرس الفسحة، يلا نحلم، أنا إنسان لي حواس، في الكتب قرينا"، وعرض عرائس لفرقة "كذا لون"، وفقرة مزمار، وذلك بقصر ثقافة الشلاتين.

وعرض "علمونا في مدرستنا"، واختتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير و هدايا رمزيه على الأطفال المشاركين و بالإضافة إلى ورشة"فنية رسم حر" الأدوات المستخدمة ألوان خشب، ورق كانسون.

قدم قصر ثقافة رأس غارب ضمن سلسلة محاضرات الثقافة الطبية والعلمية محاضرة بعنوان "الوقاية من الأمراض المعدية" أوضحت د. إيمان سمير مسئؤل تثقيف صحى بالإدارة الصحية الأعراض وطرق العدوى وكيفية الوقاية، كما قدمت نبذة عن أمراض الشتاء وتقوية جهاز المناعة.

نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة آداب الحوار" القاها الشيخ أحمد محمد عبدالجيد واعظ عام وعضو للجنه الفتوى بحلايب، أوضح أدب الحوار بين الأبناء والآباء، وأشار إلى الخطوات الهامة للحوار الجيد مع مراعاة مستوى الأعمار والإدراك عند الأبناء، إحترام مشاعر الأبناء وأفكارهم، ومشاركتهم فى مشاعرهم ورغباتهم ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم، كما ذكر فوائد الحوار التربوى حيث أنه يعزز استراتيجية بناء العلاقات الإيجابية بين الآباء والأبناء، ويعزز ثقتهم بأنفسهم وبوالديهم والآخرين، ويدرب الأبناء على تقبل الاختلاف مع الآخرين.