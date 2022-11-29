الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رغم الأزمات العالمية.. 5 صفقات ناجحة لصندوق مصر السيادى خلال 2022

صندوق مصر السيادى
صندوق مصر السيادى
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على مدار أكثر من 300 يوم  تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات غير مسبوقة خلفتها تداعيات كلًا من جائحة كورونا وأزمة الحرب في أوكرانيا، ما بين اضطرابات في سلاسل الإمداد للسلع الغذائية والطاقة، وزيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية في الأسواق الدولية.

وإزاء مخاوف حدوث كساد في الاقتصاد العالمي إذا ما استمرت تبعات الحرب في أوروبا وتطورها ومداها الزمني وآثارها، واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة العالمية في دول العالم والأسواق الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري كان من الأكثر حظًا عن غيره للتعافي الاقتصادي، وبخاصة صندوق مصر السيادي الذي نجح في إبرام عدد كبير من الاتفاقيات الواعدة في عدة مجالات خلال عام 2022، نستعرض أبرزها في هذا التقرير: 

1- تمت تغطية رأس المال المصدر للصندوق بالكامل عند 5 مليارات دولار، بخلاف 16 مليار جنيه تمثل قيمة أصول الصندوق والتي من المستهدف مضاعفتها بنفس الحجم في العام المقبل.

2- توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، خلال فاعليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي عقدت خلال الفترة بين يومي 6 -18 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

3- طرح الصندوق مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه، وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول.

4- يستعد صندوق مصر السيادي لتدشين أول صندوق للكربون برأسمال مليار جنيه، بهدف  حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

5- اتفق الصندوق مع صناديق سيادية خليجية على ضخ استثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية.

6- تم تدشين صندوق الطروحات الحكومية يتبع الصندوق السيادي، برأسمال مبدئي يصل إلى 6 مليارات دولار، حيث من المستهدف في المرحلة الأولى طرح من 8 إلى 10 شركات في البورصة على دفعتين بقيمة 3 مليار دولار بكلًا منهما.

صندوق مصر السيادي الاقتصاد المصرى التضخم أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي اتفاقيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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