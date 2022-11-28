الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

3 منتخبات فقط نجت من لعنة الانتصار الأول فى كأس العالم 2022

منتخب السعودية خسر
منتخب السعودية خسر أمام بولندا في الجولة الثانية
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أصابت لعنة الانتصار الأول في مونديال قطر 2022 ثمانية منتخبات، وهي الإكوادور وهولندا والسعودية واليابان وبلجيكا وإسبانيا وإنجلترا وسويسرا، حيث فشلت هذه المنتخبات في تحقيق الفوز في الجولة الثانية، بينما نجت منتخبات البرازيل وفرنسا والبرتغال من اللعنة وحقق كل منهما الفوز في الجولة الثانية.

منتخب الإكوادور فاز في الجولة الأولى على قطر بهدفين نظيفين، وتعادل في الجولة الثانية مع هولندا بهدف لكل منهما.

وفاز منتخب هولندا في الجولة الأولى على السنغال بهدفين نظيفين، وتعادل في الجولة الثانية مع الإكوادور بهدف لكل منهما.

وفاز منتخب السعودية في الجولة الأولى على الأرجنتين 2-1 وخسر في الجولة الثانية أمام بولندا بهدفين نظيفين .

وفاز منتخب اليابان في الجولة الأولى على ألمانيا 2- 1 وخسر في الجولة الثانية أمام كوستاريكا بهدف .

وفاز منتخب بلجيكا في الجولة الأولى على كندا بهدف وخسر في الجولة الثانية أمام المغرب بهدفين نظيفين.

وفاز منتخب إسبانيا في الجولة الأولى على كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة وتعادل في الجولة الثانية مع ألمانيا بهدف لكل منهما .

أما منتخب إنجلترا فقد فاز في الجولة الأولى على إيران 6-2 وتعادل في الجولة الثانية مع أمريكا بدون أهداف .

وفاز منتخب سويسرا في الجولة الأولى على الكاميرون بهدف دون رد وخسر في الجولة الثانية أمام المنتخب البرتغالي بهدفين نظيفين .

ثلاثة منتخبات فقط نجت من لعنة الانتصار الأول وحققت الفوز مرتين، وهي فرنسا والبرازيل والبرتغال حيث فاز منتخب فرنسا فاز في الجولة الأولى على أستراليا 4-1 وفاز في الجولة الثانية على الدانمارك 2-1 وفاز منتخب البرازيل في الجولة الأولى على صربيا بهدفين نظيفين وفي الجولة الثانية على سويسرا بهدف دون رد، وفاز منتخب البرتغال في الجولة الأولى على غانا 3-2 وفي الجولة الثانية على أورجواي بهدفين نظيفين.

كأس العالم 2022 منتخب فرنسا منتخب البرازيل منتخب البرتغال منتخب السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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