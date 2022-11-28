الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الوفيات ستتجاوز المليون.. إعلامى: «لو أنهت الصين قيود كورونا ستحدث كارثة»

كورونا في الصين
كورونا في الصين
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خففت الصين من القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بعد احتجاجات حاشدة.

وقال الكاتب الصحفي نادر رونج، إن الحكومة الصينية أصدرت سلسلة من الإجراءات لتحسين سياسة صفر كوفيد، وقامت برفع كثير من القيود.

وأوضح رونج، خلال مداخلة عبر سكايب، لقناة القاهرة الإخبارية، إن سياسة صفر كوفيد نجحت في ضمان حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات في الصين أقل بكثير من عدد الوفيات في الدول الأخرى، وخاصة في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن إزالة كل إجراءات مكافحة الوباء سيؤدي لكارثة في الصين، وسيتجاوز عدد الوفيات مليون و600 ألف شخص، ويمكن يؤدي لعدم الاستقرار الاجتماعي.

لماذا تصر الصين على «صفر» كوفيد؟

وعن أسباب تمسك الصين بسياسة صفر كوفيد، قال رونج إن الصين بها كثافة سكانية كبيرة جدًا، وعدد المسنين كبير، ونسبة التلقيح منخفضة نسبيًا، وكل هذه الأسباب أدت لتمسك الصين بسياسة صفر كوفيد.

كورونا قيود إجراءات احاترازية الصين

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