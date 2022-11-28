أبرزها القمح والبترول.. 7 سلع ترتفع واردات رغم انكماش فاتورة الاستيراد خلال شهر

رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت وارداتها، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للواردات لـ 7.51 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2022، مقابل 7.76 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

«الدستور» حصل على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. نرصد تفاصيله في السطور التالية..