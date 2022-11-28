أبرزها القمح والبترول.. 7 سلع ترتفع واردات رغم انكماش فاتورة الاستيراد خلال شهر
رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت وارداتها، رغم انخفاض القيمة الإجمالية للواردات لـ 7.51 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2022، مقابل 7.76 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
«الدستور» حصل على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. نرصد تفاصيله في السطور التالية..
- بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 683.5 مليون دولار خلال أغسطس 2022 مقابل 356.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.8%.
- بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 591.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 437.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%.
- بلغت قيمة الواردات من القمح 444.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 248.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 79%.
- بلغت قيمة الواردات من اللدائن بأشكالها الأولية 426 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 397.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%.
- بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 371 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 297.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.9%.
- بلغت قيمة الواردات من فحم بأنواعه 97.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 39.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 146%.
- بلغت قيمة الواردات من أجهزة اتصالات وسنترالات 70.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 53.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 31.9%.
- بلغت قيمة الواردات من خلاصات للدباغة والصباغة 66.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 60.9 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.