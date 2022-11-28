الضرائب: «الفاتورة الإلكترونية هدفها الأساسي التسهيل على المواطن»

قالت الدكتورة رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف التسهيل على المواطنين.

مزايا الفاتورة الرقمية

وأكدت عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية أيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الفاتورة الإلكترونية لها الكثير من المزايا والمتمثلة في إجراءات استيفاء الفواتير والتحقيق منها بائع ومشتري، عدم الحاجة إلى وقت للتأكد من الفواتير، حيث توجد نسخة من هذه الفواتير لدى مصلحة الضرائب.

الفاتورة الإلكترونية لخدمة المواطن

وأضافت في حديثها، أن الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيقها نوفمبر 2022، معبرة:" الفاتورة الالكترونية توفر وقت ومجهود المواطنين وتحفظ حقوق المواطن بصورة كبيرة".