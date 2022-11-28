الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بداية من غدًا الثلاثاء.

طقس شديد البرودة صباحًا

وقال القاياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية “etc”، إن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف في النهار، على كلًا من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجو غائم جزئيًا على أن يصبح طقس مائلًا للبرودة في الليل.

وكشف تأثير منخفض السودان الموسمي ومنخفض البحر الأحمر خلال الـ 48 ساعة القادمة على مصر، في أنه يؤثر على الطبقة القريبة من سطح الارض وهو الاكثر والدائم مع منخفض جوي للطبقات العليا للهواء او ما يسمي بمنخفض علوي بارد.

وتابع: "المنخفض سيمتد على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى وجود منخفض في طبقات الجوي العليا، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب وتساقط الأمطار" مشيرا إلى أن الأمطار ستكون خفيفة، على مناطق السواحل الشمالية ومتوسطة على جنوب البحر الاحمر، والأمطار مستمرة غداً الثلاثاء.

وأكد أن فرص سقوط السيول غير موجود، ولكننا نعيش في فترة تذبذب واضحة في الطقس، ويمكن أن تنقلب الأجواء بشكل سريع، ويصبح الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في الليل، على أغلب الأنحاء.

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