المنتخبات الإفريقية تتفوق على نظيرتها الآسيوية فى «مجموعات» كأس العالم

بالمصادفة شهدت الجولة الثانية في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر 3 صدامات ما بين المنتخبات الإفريقية، ونظيرتها الآسيوية، وتمكنت المنتخبات الإفريقية من التفوق على المنتخبات الآسيوية بانتصارين مقابل انتصار واحد.

السنغال أمام قطر

استطاع منتخب السنغال أن يفوز على نظيره القطري بنتيجة 3 – 1 في المجموعة الأولى، وبالنقاط الثلاث هذه أحيت السنغال آمالها من جديد في التأهل إلى دور الـ16 بعد أن تلقت هزيمة على يد منتخب هولندا بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.

وبهذا الانتصار باتت السنغال تحتل المركز الثالث في المجموعة خلف منتخبي هولندا المتصدر، والإكوادور الوصيف، وفي رصيد كل منهما 4 نقاط.

ومن أجل تجاوز دور المجموعات تحتاج السنغال إلى تحقيق الانتصار على الإكوادور في الجولة الثالثة.

أما التعادل، فيعني أن تنتظر السنغال هدية من السماء، وهي سقوط هولندا في فخ الهزيمة على يد قطر.

على الجانب الآخر خرجت قطر بشكل رسمي من سباق الصعود إلى دور ثمن النهائي بهذه الهزيمة الثانية؛ لتقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط إذ تعرض لخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب الإكوادور بهدفين دون رد.

تونس أمام أستراليا

خيب منتخب تونس الآمال الكبيرة التي كانت منعقدة عليه، وتلقى هزيمة مفاجئة على يد منتخب أستراليا بهدف دون مقابل في المجموعة الرابعة.

ولم يتوقع الكثيرون خسارة تونس لأن أغلبية التوقعات كانت ترشحها للانتصار استنادا إلى الأداء المميز الذي قدمته في الجولة الأولى أمام منتخب الدنمارك، وأهدرت تونس فرصة ذهبية للتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

وحسابيا بالرغم من هذه الخسارة لم تفقد تونس فرصتها في تخطي دور المجموعات بالرغم من أنها تتذيل المجموعة بنقطة يتيمة لكن يلزمها الفوز على منتخب فرنسا الذي لا يعد فقط المنتخب الأقوى فقط في المجموعة لكن في نهائيات كاس العالم بشكل عام، ويتصدرها بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وحينها يصبح في رصيد تونس إلى 4 نقاط، وفي الوقت ذاته يجب ألا تفوز أستراليا على الدنمارك لأن فوزها يعني وصول رصيدها إلى 6 نقاط، وترافق فرنسا إلى دور ثمن النهائي.

وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، وكانت في الجولة الأولى قد تعرضت لخسارة بنتيجة عريضة 1 – 4 أمام فرنسا.

غانا وكوريا الجنوبية

تمكن منتخب غانا من تجاوز هزيمته في الجولة الأولى على يد منتخب البرتغال الأقوى في المجموعة الثامنة بنتيجة 2 – 3، وتغلب على منتخب كوريا الجنوبية بذات النتيجة.

وبعد النقاط الثلاث هذه يكفي غانا الانتصار على منتخب أوروجواي في الجولة الثالثة حتى تحجز مقعدا في دور الـ16.

بينما لم يعد أمام كوريا الجنوبية سوى الانتصار في الجولة الثالثة على البرتغال للحفاظ على آمالها في الصعود إلى دور ثمن النهائي، وهو أمر يبدو صعبا للغاية، وبالرغم من ذلك لن تضمن تأهلها حيث يصل رصيدها إلى 4 نقاط فقط، وعليها أن تنتظر ما ستسفر عنه المواجهة الأخرى بين غانا وأوروجواي.

إذن المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يداعبه الأمل في تجاوز دور المجموعات هو أستراليا، بينما كوريا الجنوبية، فالأمر يبدو معقدًا للغاية.

على الجانب الآخر مستقبل السنغال وغانا معلق بمنتخبين من قارة أمريكا الجنوبية، وهما الإكوادور، وأوروجواي، وهما مواجهتان من العيار الثقيل، وصعب التنبؤ بنتيجتيهما، أما تونس فتجاوزها دور المجموعات يبدو أمرًا شبه مستحيل.