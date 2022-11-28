الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لضبط أسعاره.. «المواد الغذائية» تطالب بسرعة طرح الأرز فى البورصة

الغرف التجارية
الغرف التجارية
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طالب حازم المنفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، بضرورة طرح سلعة الأرز ضمن التداول بالبورصة السلعية لضبط سعر الأرز في السوق، كونه سلعة استراتيجية وأساسية في كل بيت مصري، وتتعلق بالأمن الغذائي والقومي في مصر. 

قال المنوفي، في تصريحات اليوم، إن تدخل الحكومة بقوة لضبط أسعار الأرز هدفه الاول والاخير الصالح العام، ومواجهة التلاعب الذي شهدته أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، وكذلك منع المتلاعبين من احتكار الأرز وتخزينه وحجبه عن المواطنين لتعطيش السوق وتقليل المعروض منه ليكون مبررًا لرفع أسعاره بطريقة مبالغ فيها وغير مبررة.

وأضاف أنه لا بد من طرح الحكومة لمبادرات وحوافز مشجعة للفلاحين على زراعة الأرز، وتسليم المخزون لديهم  للحكومة لإعادة طرحة بالطريقة التي تعيد التوازن في السوق.

وأكد أن احتياطى الدولة من مخزون الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، مشيدًا بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بمد المهلة التي اعطاها لحائزي الأرز الأبيض من (مزارعين، تجار، أصحاب المضارب) حتي يوم 4 ديسمبر المقبل للابلاغ عن الكميات الخزنة لديهم من الأرز لمديريات التموين التابعين لها، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات هدفها الصالح العام للجميع وتوفير الأرز للمواطن والمزارع بسعر عادل وفقًا للتسعيرة التي حددتها الدولة.

وتابع: أنه لا بد من طرح الحكومة لمبادرات وحوافز مشجعة للفلاحين علي زراعة الأرز، وتسليم المخزون لديهم للحكومة لإعادة طرحة بالطريقة التي تعيد التوازن في السوق، مؤكدًا أن احتياطى الدولة من مخزون الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، مشيدًا بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

اساسي استراتيجي أساسية اعادة إسكندرية أسعار الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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