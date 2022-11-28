الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل أشعل النيران في نجل عمه بحلوان

حبس
حبس
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجل عمه حرقًا في منطقة منشية جمال عبد الناصر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ووردت إشارة من مستشفي الشيخ زايد، لقسم شرطة حلوان، مفادها استقبال شاب مصاب بحروق من الدرجة الأولي في جميع أنحاء جسده، وتوفي بعد مرور عدة أيام جراء إصابته البالغة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية ونجل عمه بسبب خلافات عائلية، قام علي أثرها المتهم بسكب “تنر” علي الضحية وأشعل النيران في جسده.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية قتل التحقيقات تحريات المباحث منشية جمال عبد الناصر خلافات عائلية

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تحرير القاهرة الخديوية

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