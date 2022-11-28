الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد إعلان «بن سلمان»عنه.. تفاصيل إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولى

ولى العهد السعودى
ولى العهد السعودى
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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المطار الجديد يسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن اقتصادات أكبر 10 مدن حول العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وتابعت: “سيكون مطار الملك سلمان واحدا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجيستية، وسيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وفقا لوكالة واس السعودية”.

وأشارت الوكالة إلى أن المطار يستهدف خدمة 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050، كما سيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

ولي العهد السعودي مطار الملك سلمان الدولي الرياض السعودية الأمير محمد بن سلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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