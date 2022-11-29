كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، هو يوم خصصته الجمعية العامة عام 1977، في 29 بشهر نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن تم اعتماد قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وتهدف تلك الاحتفالية السنوية لتوعية الرأي العام بقضية فلسطين ودعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إضافة إلى ذلك فتهدا إلى الجمع بين الصحفيين وخبراء الإعلام ومراكز الفكر والدبلوماسيين والأكاديميين من إسرائيل وفلسطين والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها لمناقشة ديناميات الإعلام التي تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني واتجاهاته.

كما يتم هذا الاحتفال في مقر الأمم المتحدة وفي مكتبي الأمم المتحدة في جنيف وفيينا وفي مواقع أخرى، كما يعقد خلاله سلسلة اجتماعات خاصة يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة وفي منظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين، كما يشمل الاحتفال أيضا مناسبات ثقافية مختلفة.

وتنظم أيضًا الهيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع مراكز الأمم المتحدة للإعلام، أنشطة متنوعة في مختلف أنحاء العالم، ويتم نقاش شأن قضية فلسطين حتى هذا العام.

ويتم تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 من شهر نوفمبر في كل عام منذ عام2005.

وشهد عام 2015 رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وتضمنها علم دولة فلسطين، كما اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر عام 2015.