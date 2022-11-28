في حب الوطن.. قبلة أشرف حكيمي لوالدته تتصدر «الترند»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وهو يُقبل رأس والدته، بعد فوز ثمين حققه المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022.

وأظهرت الصور التي التقطها أحد المشجعين المغربيين، عناق “حكيمي” لوالدته وسط فرحة كبيرة بين مدرجات المنتخب العربي، لا سيما وهو يقبّل رأسها بين جميع الحاضرين، ليتصدر المشهد عمليات البحث عبر محركات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص “حكيمي” أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي، والذي أدَّى مباراة في غاية القوة والحماس، والبالغ من العمر 24 عامًا، على لقاء والدته التي كانت تجلس وتُشاهد المُباراة من مدرجات استاد الثمامة بقطر، فور إعلان الحكم عن نهاية المباراة، قبـل أن يقبـّل رأسها ويمنحها قميصه، مما أثار تفاعلاً بين الجميع.

وقام اللاعب، بنشر صورته مع والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل والتدوينات القصيرة «تويتر»، معلًا عليها: «أحبك أمي».

من جانبها علَّق الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باللغة العربية المخصص لكأس العالم على صورة حكيمي ووالدته، قائلا: «حماس وأمومة وبُنُوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا».

وأضاف: «أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين».

وشارك أشرف حكيمي، أساسيًا في مواجهة منتخب بلاده والمنتخب البلجيكي، الأحد، ونجح رفقة زملائه في تعزيز حظوظهم بالتأهل للدور الثاني، في بطولة كأس العالم 2022، وفي نسختها الثانية والعشرين.

وحقق منتخب المغرب فوزًا مثيرًا على بلجيكا بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعهما على استاد "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.