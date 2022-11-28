رمضان عبدالمعز: غياب المشورة في البيوت كلفنا كثير

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن من أهم المباديء التي تصلح الأحوال هو مبدأ المشورة، مشيرًا إلى أن غياب هذا المبدأ كلف بيوتنا الكثير.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه يوم بدر الذي سماه الله يوم الفرقان، أول ما نزل الرسول نزل بمدينة تبعد عن المدينة 143 كيلومتر، فساله صحابي اسمه الحباب ابم المنذ "يا رسول الله أمنزل أنزلكاه الله، أم هو الرأي والحرب. فقال الرسول الرأي والمشورة"، فأشار الصحابي عليه بمكان آخر، لا، المكان غير مناسب وشرح أسبابه.

وأردف عبدالمعز: "كل البشر أكفاء أمثال، محدش على راسه ريشة، كلنا أولاد تسعة، والدنيا بخير طول ما التناصح موجود".

وأشار، إلى أنه عندما يدعو للتمسك بالأخلاق، لا يعني أن من يوجه له الحديث بلا أخلاق، مردفا: "نعرض الأخلاق من باب التذكرة، وأنتم أهل كرم وتسامح وأهل عفو، وأهل سخاء، وأهل عدل ومروءة، وربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لما بنتكلم عن منظومة القيم والأخلاق محدش يفهمنا غلط، بنقولها من باب وذكر، وربنا قال يا أيها النبي أتقي الله، فهل يعني النبي لا يتقي الله؟".