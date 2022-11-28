بكين تُدين الحظر الأمريكى على استخدام معدات الاتصالات والمراقبة الصينية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، القرار الأمريكي بحظر استخدام المعدات الصينية للاتصالات والمراقبة بالفيديو، والضغوط غير المعقولة على الشركات الصينية من قبل الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "هذه التصرفات الأمريكية هي مثال آخر على تعميم مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة وتطبيق ضغط غير معقول على الشركات الصينية، الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة".

وأكد «تشاو ليجيان» أن الصين ستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وفى وقت سابق، حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في السابق استخدام معدات الاتصالات والمراقبة بالفيديو المصنعة من قبل الشركتين الصينيتين Huawei وZTE.

وقالت اللجنة في بيان رسمي للجنة الاتصالات الفيدرالية: "يحظر إصدار تصاريح لجميع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات المراقبة بالفيديو المصنعة من قبل الشركتين الصينيتين Huawei وZTE".

وينطبق الحظر على منتجات جميع الشركات الفرعية التابعة لكلا الشركتين الصينيتين.

وأضافت اللجنة أن القرار الذي اتخذته يستهدف الحكومات المعادية من الوصول إلى شبكات الاتصال الأمريكية.