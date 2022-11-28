برلمانى: تطوير بحيرة البردويل يتكامل مع استراتيجية تنمية سيناء

قال حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاهتمام بتطوير بحيرة البردويل والعمل على زيادة إنتاجها من الأسماك من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويًا على المدى القصير، فى إطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تسهم هيئة قناة السويس فيها ضمن خطة تنمية سيناء- يستكمل خطى الدولة في الاستغلال الصحيح لثرواتها القومية، باعتبارها من أهم وأنقى بحيرات مصر، والتي عرفت بجودة إنتاجها من الأسماك وتنوعه كأحد أهم مواقع الكنوز الحيوية فى مجال الإنتاج السمكى.

وأشار عمّار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير بحيرة البردويل، التي تعد شريانا رئيسيا للاقتصاد في شمال سيناء، تأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بتفعيل المخطط العام لتطوير جميع البحيرات المصرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتتكامل مع استراتيجية تنمية سيناء، وهو ما يخدم برنامج زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويخدم حركة الصيد بزيادة فرص الإنتاجية للبحيرة ويعود بمزيد من الدخل للصيادين، والتي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد ويصل عددهم لأكثر من 3500 صياد، كما تمثل مصدر رزق لطائفة أخرى من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المحركات والمراكب وغيرها من الصناعات والحرف ذات الصلة بها، وهو ما يؤدى لانتعاشة اقتصادية بالمنطقة ويخدم مستهدفات تحقيق مردود تنموى وبيئى كبير فى شمال سيناء، فضلاً عن زيادة توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يضمن حياة كريمة لأهالي المنطقة.

وشدد عضو النواب على أهمية استمرار دعم جمعيات الصيادين بالمنطقة لتمكينها من تفعيل دورها في خدمة الصيادين وأسرهم، والعمل على تنمية هذه المنطقة والنهوض بها، مؤكدا ما يوفره القطاع السمكي من فرص إنتاجية واستثمارية واعدة، خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة وما يرتبط بها من تهديد للأمن الغذائي، وهو ما يستلزم ضرورة التعريف والتسويق لها وتنمية مشاريع التصنيع السمكي، ذات القيمة المضافة، والأخص المرتبطة بما بعد الحصاد، مع استيفاء متطلبات الجودة والسلامة والمنافسة في الأسواق العالمية، وتطوير قنوات التسويق السمكية، فضلاً عن استخدام تقنيات حديثة وإكساب المهارات اللازمة للعاملين بها.