الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» توضح النتائج المنتظرة من اجتماع حلف الناتو برومانيا غدًا

الناتو
الناتو
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قال سلامة عطا الله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن الناتو اختار رومانيا وليس بروكسل لكي يعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية لدول أعضاء حلف الناتو، في إشارة واضحة إلى روسيا بـ"أننا هنا قريبون من منكم ومن أوكرانيا".

وأكد أن هذه هي الرسالة من حيث اختيار المكان ليستمر الاجتماع إلى يومين يناقش موضوعات متعددة في 4 جلسات عمل حافلة بين وزارء الخارجية في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

وقال إن هناك مناقشات بين الحلفاء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه أولا من معدات غير قتالية لمواجهة الشتاء، حسب أمين عام حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أن النقطة الثانية، احتياج الأوكرانيين إلى أنظمة تشويش على المسيرات التي تستخدمها روسيا، وهذا ما يحاول الناتو توفيره بعد تصاعد استخدام المسيرات من قبل الروس في استهداف البنية التحتية لأوكرانيا.

واختتم أن دول الأعضاء الأطلسي لم تتخيل يوما أن الحرب بالمدفعية والدبابات ستعود يوما، ولكن الآن وبعد هذه الحرب المجنونة في أوكرانيا وبعد أن أرسلت الجيوش الأوروبية الكثير من قذائف المدفعية والدبابات إلى أوكرانيا، استنفدت الكثير من المخازن، لأنه كما قال الناتو: “نحن كنا نستخدم في أفغانستان حدا أقصى في اليوم 300 قذيفة ولكن في أوكرانيا أحيانا يستخدمون 6000 و7000 قذيفة مدفعية في اليوم الواحد مما جعل المخازن الأوروبية شبه خالية”، لذلك يتناقش الناتو مع دول الأعضاء عن تحديث هذه المخازن وإعادة ملئها مجددا.

رومانيا روسيا بروكسل حلف الناتو دول أعضاء حلف الناتو أوكرانيا

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