الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الأهلي التنموي: توقيع ميثاق التحالف بين 24 جمعية ومؤسسة أهلية بجميع المحافظات

جريدة الدستور
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قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فكرة وليدة فبراير 2022، حيث تم توقيع ميثاق التحالف بين 24 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى 27 محافظة.

 

وأشار فؤاد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن هذا التحالف يهدف إلى المشاركة بين مختلف المؤسسات، ليكون لكل مؤسسة تخصصات محددة لكي نكمل بعضنا البعض ونصل إلى الفئات المستحقة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف أن التحالف الوطني يهدف إلى إزالة الازدواجية في الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات والجمعيات لنفس الأشخاص، ونعمل على بناء قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع الرقابة الإدارية بين تلك المؤسسات لتعتمد عليها في المبادرات المتتالية والقوافل التي ينظمها أعضاء التحالف بشكل مستمر.

 

وأوضح، أنه يوجد مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر وتابعة لجمعية الأورمان، مشيرًا إلى أن تلك المستشفيات تعمل بشكل منفرد ولكن تخدم منطقة كبيرة للغاية من جنوب مصر.

 

لدينا مجموعة قوافل متتالية ومنتظمة في جميع المحافظات

 

وأردف: لدينا مجموعة قوافل متتالية ومنتظمة في جميع المحافظات وتشمل جميع التخصصات سواء كانت طبية أو مساعدات مالية أو مساعدات عينية، كما أن كل مؤسسة تكون ناجحة في الملف المختصة فيه لذلك فنحن نكمل بعض في الأنشطة والأماكن المختلفة.

 

ولفت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن قاعدة البيانات وفرت الكثير من الوقت والجهد ومنعب الازدواجية وتُساعدنا على زيادة عدد المستفيدين، متابعًا: "في ناس بتاخد من جميعة واتنين وخمسة، وناس تانية مبتعرفش توصل لنا".

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