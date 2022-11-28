الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يعسكر لسموحة غدًا.. وعودة أحمد محسن لمران الفريق

جاريدو
جاريدو
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قرر الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني للإسماعيلي، إقامة معسكر مغلق للفريق، بعد غد الأربعاء، بمقر النادي استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حيث يرغب ”جاريدو” وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا، لزيادة التركيز لدي اللاعبين، بالإضافة إلى إبعادهم عن أي موشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية.

يذكر أن الدراويش، قرر تعديل برنامج التدريبات الجماعية، لتقام فى نفس موعد المباراة المقبلة، وذلك فى تمام الساعة الثالثة إلا ربعا عصرًا.

وفي السياق ذاته، بدأ جاريدو، دراسة فريق سموحة، وذلك من خلال متابعة بعض التسجيلات للمنافس، قبل مواجهة الجمعة بينهما.

يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، تمهيداً لاستغلالها في الفوز من أجل العودة لمسار الانتصارات من جديد لتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية فى الوقت الحالي، بعدما رفع معدل اللياقة البدنية على لاعبيه بتطبيق نظام اليوم الكامل بإقامة التدريبات على فترتين.

ويتطلع الدراويش، لاستعادة مسيرة الانتصارات، الغائبة منذ آخر ثلاث جولات بالهزيمة من الأهلي وغزل المحلة والتعادل مع فاركو.

من جانب آخر، عاد أحمد محسن الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة فى تدريبات فريقه بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولي.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الماضية ضد فاركو، التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في عمر المسابقة المحلية.

وأصبحت مشاركة ”محسن” فى اللقاء القادم حسب رؤية الجهاز الفني للفريق، بقيادة الاسباني خوان جاريدو.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة بالدوري الممتاز

ويستضيف الإسماعيلي، سموحة الجمعة المقبل، على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز موسم 2022/ 2023.

يذكر أن الدراويش سيدخل معسكرا مغلقا قبل موعد اللقاء بـ48 ساعة، حرصا من الجهاز الفني للفريق من أجل فرض السيطرة والانضباط على لاعبيه.

الأسباني خوان جاريدو الاسماعيلى الدوري الممتاز موسم 2022-2023 سموحة اللاعب أحمد محسن مران الإسماعيلي

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