لتوزيعها على المشتركين.. «بتروتريد» تنشر ملصقات للعداد مسبق الدفع

طبعت شركة بتروتريد الملصقات الخاصة بالعداد مسبق الدفع، يوضح أهم إشعارات العداد و معنى كل إشعار وكيفية التعامل معها، و سيتم توزيعها على المشتركين الجدد لمساعدتهم في التعرف على كيفية التعامل مع العداد.

ويحتوي الملصق الجديد على رمز الاستجابة السريعة "QR CODE" ، والذي يمكن للعميل من خلاله الدخول على صفحة المعلومات الكاملة عن إشعارات العداد، و سيتم توزيع الملصقات الجديدة على العملاء الجدد في جميع أنحاء الجمهورية عبر شركتي بتروتريد و مودرن جاز.

ويأتي ذلك ضمن جهود "بتروتريد" للتيسير على العملاء و تسهيل الحصول على خدمات الشركة، و تعزيزا لجهود رقمنة و ميكنة جميع العمليات تنفيذا لبرنامج التحول الرقمي الذي أطلقته وزارة البترول و الثروة المعدنية .