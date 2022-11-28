الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لتوزيعها على المشتركين.. «بتروتريد» تنشر ملصقات للعداد مسبق الدفع

العداد مسبق الدفع
العداد مسبق الدفع
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طبعت شركة بتروتريد الملصقات الخاصة بالعداد مسبق الدفع، يوضح أهم إشعارات العداد و معنى كل إشعار وكيفية التعامل معها، و سيتم توزيعها على المشتركين الجدد لمساعدتهم في التعرف على كيفية التعامل مع العداد.

ويحتوي الملصق الجديد على رمز الاستجابة السريعة "QR CODE" ، والذي يمكن للعميل من خلاله الدخول على صفحة المعلومات الكاملة عن إشعارات العداد، و سيتم توزيع الملصقات الجديدة على العملاء الجدد في جميع أنحاء الجمهورية عبر شركتي بتروتريد و مودرن جاز.

ويأتي ذلك ضمن جهود "بتروتريد" للتيسير على العملاء و تسهيل الحصول على خدمات الشركة، و تعزيزا لجهود رقمنة و ميكنة جميع العمليات تنفيذا لبرنامج التحول الرقمي الذي أطلقته وزارة البترول و الثروة المعدنية .

 

بتروتريد ملصقات للعداد مسبق الدفع شركة بتروتريد استغلال البترول استخدام الطاقة المهندس طارق الملا قطاع البترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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