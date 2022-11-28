الإثنين 28 نوفمبر 2022
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«حياة كريمة» بالسويس: بدء تسليم المعاش الاستثنائي.. وتجهيز قائمة مساعدات جديدة (فيديو)

جريدة الدستور
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كشف المهندس محمود عبد العزيز، منسق حياة كريمة بمحافظة السويس، تفاصيل إطلاق قافلة طبية تابعة لمؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع جامعة السويس ونقابة الأطباء، حيث إنها تستهدف أهالي بعض المناطق النائية الأكثر احتياجًا.

 

وأشار عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن القافلة تغطي تخصصات طبية  مختلفة، منها الباطنة والأطفال والمسالك والنساء، مؤكدًا على إقبال وسعادة المواطنين بفعاليات المبادرة الرئاسية.

 

وأضاف منسق حياة كريمة بمحافظة السويس، أن المبادرة نظمت ندوة توعوية لشباب الجامعات في الكليات المتخلفة، آخرها في كلية العلوم، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "جهود حياة كريمة لتعليم العمل التطوعي لدى شباب الجامعات".

 

ولفت منسق حياة كريمة بمحافظة السويس، إلى أنهم بدأوا مع بداية الأسبوع الحالي، تسليم المعاش الاستثنائي التابع لحياة كريمة بالسويس، عن طريق الكشف الذي تم رصده وفحصه ميدانيًا.

 

توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للأهالي الأكثر احتياجًا

 

وأكد منسق حياة كريمة بالسويس، أن المبادرة تعمل على استكمال بيانات بعض المواطنين بالمحافظة، لكي نستطيع توصيل المساعدات لهم، وفقًا لرؤية مؤسسة حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للأهالي الأكثر احتياجًا في المناطق الأشد فقرًا.

 

وتابع: المواطنون يلمسون الدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة والمؤسسات المتعاونة كالجامعات والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الوطني للعمل التنموي، في الوصول إلى المناطق المحتاجة.

حياة كريمة بالسويس تسليم المعاش الاستثنائي تجهيز مساعدات جديدة بدء حياة كريمه

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