اقتراح برلماني بإطلاق منصة إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن إنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للإبلاغ عن جرائم الإنترنت.

وجاء في المذكرة الإيضاحية التى تقدمت بها النائبة مها عبد الناصر اقتراحها قائلة: انتشرت في الآونة الأخيرة حالات الابتزاز والاحتيال وأحيانا التهديد عبر الإنترنت، وبسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطن من قبل مجهولين وحدوث بعض الجرائم الإلكترونية، تم استحداث وحدة لمباحث الإنترنت، تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، و التي تعد السلاح الرئيسي في مواجهة كافة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت.

وأضافت عبد الناصر، أنه برغم الطرق المختلفة التي يمكن التبليغ عن الجريمة الإلكترونية عن طريقها و لكني أرى ضرورة أن يكون هناك وسيلة إلكترونية للتبليغ و خصوصا و أن الدولة بأكملها في طريقها للتحول الرقمي.

وأكدت عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هناك مثال في منصة مصر الرقمية حيث يوجد تعريف محدد لكل مواطن يتم على أساسه الحصول على الخدمات المختلفة.

وأضافت النائبة أن هذا المقترح من شأنه أن يقوم بالتيسير على جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ليستطيعوا الإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية يتعرضوا لها و خصوصا الفتيات و السيدات اللاتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم و يجدن بعض الصعوبات في وسائل الإبلاغ عن الجرائم.

وختمت الاقتراح بطلبها المحدد بعمل منصة إلكترونية أو تطبيق محمول للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية المختلفة.

يذكر أن النائبة مها عبد الناصر، سبق وتقدمت بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.