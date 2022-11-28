النيابة تطلب صحيفة الحالة الجنائية لمسجل سرق بطاريات السيارات بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، اليوم الإثنين، بإرسال صحيفة الحالة الجنائية لمسجل خطر والمتهم بسرقة 16 بطارية سيارة بنطاق دائرة القسم، وكانت قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وبحوزته (16 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" - مفك).

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام المفك المضبوط بحوزته.

واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.