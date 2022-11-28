الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب صحيفة الحالة الجنائية لمسجل سرق بطاريات السيارات بمصر القديمة

النيابة
النيابة
ads

أمرت نيابة مصر القديمة، اليوم  الإثنين، بإرسال صحيفة الحالة الجنائية لمسجل خطر والمتهم بسرقة 16 بطارية سيارة  بنطاق دائرة القسم، وكانت قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة،  وبحوزته (16 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" - مفك).

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام المفك المضبوط بحوزته.

واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

نيابة مصر القديمة صحيفة الحالة الجنائية مسجل خطر سرقة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

الزراعة: 663 ألف فدان إجمالى مساحة المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس

«أوغلو»: من الممكن عودة تبادل السفراء بين مصر وتركيا الأشهر المقبلة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مصنع الطوخي التعليمي للابتكار وريادة الأعمال

انطلاق البورصة السلعية يساهم فى خفض الأسعار ويشجع صغار المزارعين على الانضمام للاقتصاد الرسمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم