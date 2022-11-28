الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمقطم

جثة
جثة
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صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن طالب لقي مصرعه بعد ان صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية في المقطم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين أنه أثناء عبور الطالب للطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الخليفة والمقطم مصرع المقطم الصفة التشريحية النجدة

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