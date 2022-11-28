عضو المجلس القومي للمرأة توضح تفاصيل حملة «لأني رجل» لتوعية الشباب (فيديو)

كشفت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، تفاصيل حملة "لأني رجل" لتوعية الشباب، قائلة: إننا نعمل على تمكين المرأة من استخدام أدواتها، كما أننا نوعي الرجال أو الشباب بمعاملتهم للمرأة واحتوائها وتشجيعها.

وأضافت السعيد، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المرأة في الأسرة المصرية هي عمود البيت، لافتة إلى أن المرأة العاملة تعمل في الخارج والداخل، وتقوم بتربية أبنائها، وعليها عبء كبير.

يجب احتواء الرجل للمرأة حتى تستقيم الأسرة

وتابعت: لا بد من احتواء الرجل للمرأة حتى تستقيم الأسرة، والأجيال القادمة، لافتة إلى أنه يتم مخاطبة العقول من خلال الحملة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الرجل.

ووجهت سناء السعيد، التحية للدولة المصرية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يثني دائمًا على وجود المرأة في كل المجالات، وأنها القادرة على قيادة الأسرة المصرية، وهذا نحافظ عليه كمجلس قومي للمرأة، كما أننا نهدف تغيير الموروثات الثقافية الموجودة في مجتمعنا.