الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو المجلس القومي للمرأة توضح تفاصيل حملة «لأني رجل» لتوعية الشباب (فيديو)

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
ads

كشفت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، تفاصيل حملة "لأني رجل" لتوعية الشباب، قائلة: إننا نعمل على تمكين المرأة من استخدام أدواتها، كما أننا نوعي الرجال أو الشباب بمعاملتهم للمرأة واحتوائها وتشجيعها.

 

وأضافت السعيد، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المرأة في الأسرة المصرية هي عمود البيت، لافتة إلى أن المرأة العاملة تعمل في الخارج والداخل، وتقوم بتربية أبنائها، وعليها عبء كبير.

 

يجب احتواء الرجل للمرأة حتى تستقيم الأسرة

 

وتابعت: لا بد من احتواء الرجل للمرأة حتى تستقيم الأسرة، والأجيال القادمة، لافتة إلى أنه يتم مخاطبة العقول من خلال الحملة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الرجل.

 

ووجهت سناء السعيد، التحية للدولة المصرية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يثني دائمًا على وجود المرأة في كل المجالات، وأنها القادرة على قيادة الأسرة المصرية، وهذا نحافظ عليه كمجلس قومي للمرأة، كما أننا نهدف تغيير الموروثات الثقافية الموجودة في مجتمعنا.

حملة لأني رجل لأني رجل توعية الشباب تفاصيل عضو المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة

مواد متعلقة

كاتب: منتديات الإعلام مهمة من أجل طرح الأسئلة ودراسة المسئولية الاجتماعية للصحافة

أستاذ اقتصاد: نسب الاعتماد على المنتج المصرى أصبحت كبيرة للغاية «فيديو»

رئيس جامعة الإسكندرية: نحن فى إطار ثورة رقمية لابد من مواكبتها (فيديو)

جمال التهامى: البرلمان الأوروبى ينتهج نهجًا غير شرعى.. ويتعدى حدوده المشروعة

خبير: مصر تسير فى اتجاه الاقتصاد الحقيقى القائم على الإنتاج «فيديو»

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تدخل البرلمان الأوروبى فى شؤون مصر أمر مرفوض

رئيس حزب إرادة جيل: ادعاءات البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر كاذبة

رئيس حزب الريادة: البرلمان الأوروبي اتخذ من نفسه وصيا على الدول (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

«الحشيش» يقود عاملا للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ببنها

الصحة العالمية: يجب وضع ضوابط لعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

الاتحاد العربى للتنمية المستدامة ينظم المؤتمر السنوى حول التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية

رفع 1950 طن مخلفات بمراكز كفر الشيخ

التأمينات: رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم